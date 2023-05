PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi PS5 e PS4 di maggio 2023 disponibili da oggi

Come da programma di maggio 2023, Sony mette a disposizione oggi altri giochi PS5 e PS4 nel catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium, espandendo così la platea di titoli per gli abbonati ai suoi servizi nei tier superiori all'Essential.

Vediamo dunque la lista dei giochi disponibili da oggi, martedì 16 maggio 2023, in base ai due diversi tier di abbonamento progressivi:

Ratchet & Clank: Rift Apart - PS5

Humanity - PS4, PS5

Watch Dogs: Legion - PS4, PS5

Dishonored 2 - PS4

Dishonored: Death of the Outsider - PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin - PS4

Tomb Raider: Definitive Edition - PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - PS4

Shadow of the Tomb Raider - PS4

Bus Simulator 21: Next Stop - PS4, PS5

The Evil Within 2 - PS4

Wolfenstein: Youngblood - PS4

Thymesia - PS4

Rain World - PS4

Lake - PS4, PS5

Conan Exiles - PS4

Rune Factory 4 Special - PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town - PS4

Ecco invece la lista dei giochi di PlayStation Plus Premium:

Syphon Filter: Logan's Shadow | PS4, PS5

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4, PS5

Pursuit Force | PS4, PS5

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

Ricordiamo che gli abbonati a PS Plus Premium possono beneficiare di tutti i contenuti previsti per PS Plus Extra, mentre entrambi contengono già i benefici collegati al tier Essential, di cui abbiamo visto in precedenza i giochi gratis di maggio 2023.

Tra le novità lanciate con questa mandata segnaliamo in particolare Humanity, di cui abbiamo pubblicato la recensione nelle ore scorse.