PlayStation Plus ottobre 2022: quando saranno annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5?

Oggi è il 28 settembre 2022 e, ancora più precisamente, è l'ultimo mercoledì del mese. Questo significa oggi, alle 17:30, saranno annunciati i giochi di PS Plus Essential per PS4 e PS5, il servizio in abbonamento di Sony PlayStation.

Spesso i giochi di PS Plus Essential sono al centro di leak, ma al momento della scrittura di questa notizia, poche ore prima dell'annuncio, ancora non ci sono informazioni su quali videogiochi PS4 e PS5 potremo reclamare.

Come sempre, dovrebbero esserci tre giochi "gratuiti" per gli abbonati a PS Plus: ricordiamo che si tratta dei giochi del grado Essential, che - se reclamati - rimangono a disposizione del giocatore per sempre fintanto che si è abbonati. Ovviamente, chi è iscritto a livelli superiori (Extra e Premium) ha accesso anche ai bonus di Essential e quindi ai giochi mensili.

Il logo di PS Plus

Tutto questo, ricordiamo, è corretto a meno di cambiamenti di piani di Sony dell'ultimo momento. Anche se molto di rado, è capitato in passato che la compagnia rimandasse l'annuncio dei giochi PS Plus anche solo di 24 ore.

Non ci rimane che attendere: in caso di leak credibili (ovvero del solito billbil-kun, che non ha mai sbagliato una sola volta) non mancheremo di aggiornarvi. Vi ricordiamo anche che avete una settimana circa per reclamare i giochi PS Plus di settembre 2022.