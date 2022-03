PlayStation Spartacus, un leak rivela prezzi e piani ma ci sono diversi dubbi

PlayStation Spartacus dovrebbe essere annunciato a breve, ma nel frattempo è spuntato su Reddit un possibile leak che rivela prezzi e piani del nuovo, chiacchierato abbonamento Sony che unirà Plus e Now.

Bloomberg sostiene che il reveal di PlayStation Spartacus sia imminente ed è chiaro che solo la presentazione ufficiale del servizio potrà fugare i dubbi; come quelli che circondano quest'ultima, ipotetica fuga di notizie.

L'immagine pubblicata sembra infatti un fake per diversi motivi: prezzi altissimi per i vari tier, specie in confronto all'attuale offerta, con alcune incongruenze e una grafica che sembra di matrice amatoriale per disposizione degli elementi e font utilizzati.

PlayStation Spartacus, il possibile leak che lascia perplessi

Stando a questo screenshot l'abbonamento si chiamerebbe PlayStation Plus Neo e avrebbe quattro differenti piani dal prezzo crescente:



Bronze da 9,99 dollari a trimestre con solo multiplayer online e demo

Silver da 29,99 dollari a trimestre con multiplayer online, streaming e demo

Gold da 39,99 dollari a trimestre con multiplayer online, streaming, demo, giochi gratuiti e sconti mensili

Platinum da 59,99 dollari a trimestre con multiplayer online, streaming, demo, giochi gratuiti, sconti mensili, offerte esclusive e accesso in streaming a titoli PS3, PS4 e PS5 selezionati

Come detto, però, i dubbi sulla legittimità di queste informazioni sono parecchi e vanno dunque prese con le pinze, in attesa del reveal ufficiale di PlayStation Spartacus.