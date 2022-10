PlayStation Store: fino a €50 di bonus acquistando le cuffie da gaming INZONE

Per promuovere sul mercato la sua linea di cuffie da gaming INZONE, oggi Sony ha annunciato un'iniziativa promozionale, grazie alla quale sarà possibile ottenere fino a 50 euro di credito per il PlayStation Store di PS5 e PS4 acquistando l'heaset wireless H7 o H9 tra il 14 ottobre e il 14 novembre 2022.

Nello specifico, chi acquista presso i rivenditori autorizzati INZONE H9 riceverà un credito di 50 euro, mentre per INZONE H7 il credito sarà di 25 euro. Il credito come detto in precedenza sarà utilizzabile sul PlayStation Store per qualsiasi contenuto presente nello store, come giochi, DLC, abbonamenti ecc.

Offerta Amazon Sony INZONE H7 Cuffie Gaming Wireless - 360 Spatial Sound per Gaming - 40 ore di batteria - Microfono Boom di Alta Qual... € 229,99 Vedi

Offerta

Offerta Amazon Sony Inzone H9 Cuffie Gaming Wireless Con Cancellazione Del Rumore, Bianco Nero, 29.1 x 27.8 x 11.2 Cm € 299,99 Vedi

Offerta

Sony INZONE H7 e H9 sono delle cuffie da gaming wireless che presentano l'audio spaziale a 360 gradi, un microfono ad asta flessibile e ribaltabile con funzione flip-to-mute, caratterizzate da un design minimale e senza tanti fronzoli. Presentano una batteria dalla durata generosa, rispettivamente fino a 40 e 32 ore e hanno dei tasti dedicati al bilanciamento dell'audio di gioco e della chat, un po' come le Pulse 3D, l'headset ufficiale di PS5. Non a caso le cuffie sono pienamente compatibili con la console e permettono anche di visualizzare a schermo le modifiche alle impostazioni in tempo reale.

Il punto di forza delle H9, il modello più costoso, invece è la cancellazione attiva del rumore, sfruttando la stessa tecnologia Dual Noise Sensor vista nella cuffie della serie 1000x di Sony. Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate la recensione delle cuffie INZONE H9.

Che ne pensate, approfitterete di questa promozione per acquistare un headset da gaming INZONE?