PlayStation Store: al via i doppi sconti PS Plus con centinaia di giochi PS5 e PS4

Il PlayStation Store ha dato via oggi alle offerte "Doppi Sconti PlayStation Plus" che come da tradizione propone centinaia di giochi PS5 e PS4 a prezzo ridotto, con gli abbonati a PS Plus che possono accedere a una percentuale di sconto persino maggiore. Tra i titoli in promozione troviamo, tra gli altri, Gotham Knights, Need for Speed Unbound e FIFA 23.

Le offerte dei doppi sconti sono attive da oggi fino la fine di febbraio 2023 e coinvolgono oltre 400 titoli. Impossibile elencarli tutti, quindi di seguito vi proponiamo una lista con alcune delle promozioni più succulenti (con già applicata la riduzione di prezzo per gli abbonati al Plus), mentre a questo indirizzo potrete accedere al catalogo completo.

FIFA 23 Standard Edition per PS5 a 31,99 euro, sconto del 60%

FIFA 23 Standard Edition per PS4 a 27,99 euro, sconto del 60%

Gotham Knights per PS5 a 29,99 euro, sconto del 60%

The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e PS4 a 14,99 euro, sconto del 50%

The Last of Us Parte 2 per PS4 a 9,59 euro, sconto del 76%

The Last of Us Parte 2 Deluxe Edition per PS4 a 19,99 euro, sconto del 60%

GTA 5 per PS5 e PS4 a 19,19 euro, sconto del 60%

Need for Speed Unbound a 39,99 euro, sconto del 50%

A Plague Tale Requiem per PS5 a 41,99 euro, sconto del 30%

Far Cry 6 per PS5 e PS4 a 20,99 euro, sconto del 70%

Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99 euro, sconto del 50%

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per PS5 e PS4 a 23,99 euro, sconto del 60%

Assassin's Creed Valhalla Deluxe per PS5 e PS4 a 30,59 euro, sconto del 66%

Assassin's Creed Odyssey Delux Edition per PS4 a 22,09 euro, sconto del 74%

Demon's Souls Digital Deluxe per PS5 a 59,99 euro, sconto del 40%

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition per PS4 a 29,99 euro, sconto del 70%

Nioh Collection (1+2) per PS5 e PS4 a 39,99 euro, sconto del 50%

Vi segnaliamo inoltre che giusto pochi minuti fa è stata svelata in anticipo parte dei giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio 2023.