The Callisto Protocol: l'aggiornamento 1.12 del 14 febbraio 2023 aggiunge delle opzioni grafiche

Striking Distance Studios ha aggiornato The Callisto Protocol che è ora arrivato all'update 1.12 (1.012 in versione PS5) per tutte le piattaforme, ovvero PC, Xbox e PlayStation. Questo aggiornamento si occupa di aggiungere delle opzioni per regolare le funzioni dell'HDR.

Il peso dell'update 1.12 di The Callisto Protocol è 647 MB in versione PlayStation 5. Il peso delle altre versioni non dovrebbe essere enormemente diverso. La patch note ufficiale pubblicata da Striking Distance Studios recita: "Aggiunte delle opzioni di calibrazione HDR così che gli utenti possano aggiustare i livelli di oscurità sulla base delle proprie preferente, tramite il menù Opzioni".

Questo è tutto quello che è stato indicato ufficialmente per l'update 1.12 di The Callisto Protocol. Come sempre, è possibile che l'aggiornamento includa anche altre modifiche minori che il team non ha segnalato nella patch note, ma per il momento non abbiamo informazioni in tal senso.

Non si tratta di un update particolarmente elaborato, ma arriva a stretto giro dopo quello dedicato alla modalità Hardcore, quindi non è strano. The Callisto Protocol continuerà ad aggiornarsi nel corso del tempo, questo è certo, e introdurrà altre novità.

Sappiamo anche che The Callisto Protocol ha ottenuto vendite sotto le aspettative a fronte di costi di produzione elevati.