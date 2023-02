The Callisto Protocol, un trailer per la modalità Hardcore e le nuove skin

The Callisto Protocol ha ricevuto un aggiornamento gratuito che introduce la modalità Hardcore, una sfida estrema per i possessori del gioco, in particolare quelli che volevano ricominciare l'avventura da capo nell'ambito del new game+.

Il trailer pubblicato da Striking Distance Studio presenta questa interessante feature, come detto gratuita per tutti gli utenti, ma anche le nuove skin della The Outer Way Skin Collection, riservate in questo caso ai possessori del Season Pass.

L'arrivo della modalità New Game+ di The Callisto Protocol, lo scorso 20 gennaio, ha insomma aperto le porte alla rigiocabilità del titolo diretto da Glen Schofield, il padre di Dead Space, a cui in effetti mancava un'opzione simile: lo abbiamo sottolineato anche nella recensione di The Callisto Protocol.

La modalità Hardcore aumenta la difficoltà limitando munizioni e kit medici, riducendo il valore del contrabbando e aggiungendo nemici ancora più pericolosi per dar vita a un vero e proprio incubo.