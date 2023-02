The Elder Scrolls 3: Morrowind ha ora i dialoghi parlati grazie all'IA, con una mod

The Elder Scrolls 3: Morrowind è un gioco che contiene una quantità di testo davvero notevole, ed è forse anche una dei suoi maggiori pregi, ma nel caso vi domandiate come sarebbe stato con i dialoghi parlati, allora questa nuova mod con IA potrebbe fare al caso vostro.

Si tratta solo di un inizio di sperimentazione, ma intanto la mod Dagoth Ur Voice Addon, i cui effetti sono visibili nel video riportato qui sotto, fornisce una buona idea di come risultano i dialoghi parlati di Morrowind attraverso questo sistema.

La voce è applicata interamente con l'intelligenza artificiale, attraverso il tool chiamato ElevenAI, con risultati davvero notevoli.

Ovviamente non si tratta dello stesso effetto che darebbe un doppiaggio vero e proprio, ma la voce non è troppo meccanica e può risultare convincente, all'interno di un RPG.

Può aiutare anche il fatto che il personaggio scelto per questa sperimentazione, ovvero Dagoth Ur, si presta decisamente bene al tono solenne e distaccato applicato dall'intelligenza artificiale, ma la tecnologia in questione dimostra un notevole potenziale per applicazioni di questo tipo.

In altri casi, come nel progetto Skywind, il doppiaggio viene invece eseguito in maniera tradizionale, impiegando doppiatori che sono spesso collaboratori volontari, ma una soluzione tecnologica potrebbe risultare determinante in produzioni di questo tipo, a bassissimo (o nullo) budget.