Hogwarts Legacy e la Coppa delle Case: il concorso PlayStation per vincere degli avatar

Warner Bros. e PlayStation hanno indetto la Coppa delle Case, un concorso dedicato a Hogwarts Legacy che permette di vincere degli avatar completando una serie di passaggi.

Prima di tutto dovete raggiungere questo indirizzo della pagina PlayStation dedicata a Hogwarts Legacy e, scorrendo verso il basso, trovare la sezione dedicata alla Coppa delle Case. Lì vi è un pulsante giallo che recita "Partecipa alla Coppa delle Case".

I passaggi successivi richiedono prima di tutto di fare l'accesso con il vostro account PlayStation tramite il quale possedete una copia di Hogwarts Legacy. Dovrete poi accettare i termini e condizioni per partecipare all'evento.

I premi si dividono in vari pacchetti che propongono degli avatar per PlayStation come gli stemmi delle Case, il Cappello Parlante e degli avatar dedicati alle creature magiche. Per ottenerli si devono svolgere varie azioni, come guardare trailer e rispondere a semplici quiz.

Vi è poi un avatar più complesso da ottenere, che richiede di partecipare alla "Coppa delle Case" scegliendo una delle case di Hogwarts e ottenendo punti svolgendo varie azioni. Alla fine dell'evento, ovvero il 5 aprile 2023, tutti i membri della Casa che avrà ottenuto più punti degli altri otterranno un avatar esclusivo di una Coppa delle Case in stile trofeo PlayStation.

Purtroppo la versione italiana della Coppa delle Case non è pari a quella USA e UK, dove vi sono anche in premio delle edizioni speciali del gioco e delle PlayStation 5 standard.

Nel frattempo, inoltre, è disponibile il preordine di Hogwarts Legacy L'Arte e il Making of.