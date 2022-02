PlayStation Store, DLC per giochi PS4 e PS5 in offerta, sconti fino al 50%

PlayStation Store ha lanciato una nuova offerta, dedicata stavolta ai DLC per i giochi PS4 e PS5: fino al 24 febbraio sarà possibile acquistare contenuti aggiuntivi e Season Pass con sconti fino al 50%.

Mentre è ancora attiva la promozione La Scelta dei Critici, ci viene dunque data la possibilità di completare le nostre collezioni andando ad aggiungere missioni, personaggi o intere campagne ai giochi che possediamo.

Come nel caso di The Frozen Wilds, disponibile a 5,99€ anziché 14,99 per gli abbonati a PlayStation Plus, che introduce un'avventura completamente inedita ambientata dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn.

Lo straordinario Season Pass di Assassin's Creed Odyssey può invece essere vostro a metà prezzo, 19,99€ anziché 39,99: un'offerta davvero interessante, se consideriamo che contiene due nuove campagne (L'Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide) nonché le remaster di Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation.

A proposito di Season Pass, è in promozione anche quello di Lost Judgment, l'ultimo episodio della serie spin-off di Yakuza ambientato stavolta fra Tokyo e Yokohama. Disponibile a 24,99€ anziché 34,99, il pass include missioni e oggetti extra, nonché una nuova campagna con protagonista Masaharu Kaito, in arrivo quest'anno.

Potete controllare la lista con tutti i prodotti in offerta cliccando qui.