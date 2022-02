Nioh 2: vendite a quota 2,5 milioni di copie, annuncia Koei Tecmo

Le vendite di Nioh 2 hanno raggiunto quota 2,5 milioni di copie: lo hanno annunciato il team di sviluppo, Team Ninja, e il publisher Koei Tecmo. Rispetto alle precedenti rilevazioni, il dato è aumentato di 500.000 unità.

Capace di far segnare più giocatori simultanei di Dark Souls al lancio su Steam, Nioh 2 è ambientato prima degli eventi dell'originale Nioh, ponendosi dunque come un prequel rispetto alle vicende di William Adams.

Considerando che il franchise di Nioh ha venduto più di 6 milioni di copie, appare evidente come il secondo episodio abbia ricevuto un'accoglienza un po' meno entusiastica rispetto al primo, forse per via della mancanza di un protagonista ben definito.

Il personaggio che controlliamo in Nioh 2, infatti, va creato da zero utilizzando un editor e non si ispira dunque a guerrieri realmente esistiti durante il periodo feudale, come appunto nel caso del samurai occidentale William Adams.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Nioh 2.