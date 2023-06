PlayStation Store: Hogwarts Legacy in sconto è l'offerta della settimana

PlayStation Store prosegue con le sue iniziative promozionali e presentando in particolare la nuova offerta della settimana, che ha per protagonista Hogwarts Legacy, attualmente in sconto nella sua Digital Deluxe Edition.

Da oggi, e per una settimana è dunque possibile acquistare Hogwarts Legacy: Deluxe Edition con il 20% di sconto rispetto al prezzo originario, ovvero 67,99 euro invece di 84,99 euro.

Trattandosi di un'edizione speciale, il prezzo risulta comunque piuttosto alto, ma bisogna considerare i contenuti di questa particolare versione del gioco. All'interno della Digital Deluxe troviamo:

Hogwarts Legacy per PS4 e PS5 in versione digitale

Una missione esclusiva per PlayStation

Arena di combattimento delle Arti Oscure

Pacchetto delle Arti Oscure

Cappello a bustina delle Arti Oscure

Cavalcatura Thestral

Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di Hogwarts Legacy per conoscere meglio il gioco in questione, nel difficile caso in cui non abbiate presente di cosa si tratti.

Ricordiamo inoltre che sono disponibili, nel frattempo, gli sconti delle Offerte di Metà Anno, con centinaia di giochi a prezzo ribassato su PS4 e PS5.