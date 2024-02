PlayStation Store, nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 con Il Pianeta degli Sconti

Il Pianeta degli Sconti ha fatto nuovamente capolino su PlayStation Store, portando con sé tante interessanti offerte sui giochi PS5 e PS4, alcuni dei quali mai disponibili a prezzi più bassi di questi sulla piattaforma digitale Sony.

Ci riferiamo in primo luogo a Lies of P, lo straordinario soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio che può essere vostro alla cifra più bassa toccata finora su PS Store: 44,99€ anziché 59,99€, per uno sconto pari al 25%.

Lo stesso discorso vale per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, l'avventura che ha segnato il ritorno da protagonista di Kazuma Kiryu nel classico contesto action della serie SEGA, e che grazie al Pianeta degli Sconti è disponibile a 34,99€ anziché 49,99€.