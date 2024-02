PlayStation, Xbox e i risultati dell'ultimo trimestre: il confronto fa riflettere

Si parla infatti di 10,2 miliardi di dollari contro 5 miliardi , mentre contando anche il publisher appena acquisito da Microsoft la differenza si assottiglia ma non quanto ci si aspetterebbe: 10,2 miliardi di dollari contro 7,1.

Stando ai dati ufficiali, infatti, il fatturato di PlayStation è stato praticamente doppio rispetto a quello di Xbox durante il trimestre che si è concluso il 31 dicembre, laddove non si consideri l'apporto di Activision Blizzard.

Una situazione a cui prestare molta attenzione

Al di là di quelli che sono i valori assoluti, che vedono ancora Sony in netto vantaggio rispetto a Microsoft per quanto concerne il settore gaming, è chiaro ed evidente che la situazione in cui l'azienda giapponese si trova richiede molta attenzione e una strategia lungimirante.

Da questo punto di vista, la scelta di non effettuare nessun grosso lancio su PS5 fino al 31 marzo 2025 sembra tutt'altro che ideale, a meno che domani sera Phil Spencer non annunci l'arrivo su PlayStation di alcune importanti esclusive Xbox che possano andare a colmare questo vuoto.