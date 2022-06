PlayStation Studios: Firesprite trasloca, la nuova sede è 20 più volte più grande di quella attuale

Firesprite, uno degli studi della scuderia Sony PlayStation, è in procinto di trasferirsi in una nuova sede che si stima sia 20 più volte più grande di quella attuale, suggerendo un ulteriore ingrandimento del team di sviluppo.

Attualmente la sede di Firesprite è situata nel complesso di Vanilla Factory a Liverpool che include una serie di unità convertite in uffici, negozi e spazi per il tempo libero. Al momento gli uffici dello studio coprono circa 213 metri quadrati, stando a quanto riporta VGC, mentre la nuova sede, che sarà a Duke Street, è grande circa 4.645 metri quadrati.

La nuova sede di Firesprite

La nuova location è composta da quattro edifici, di cui uno è l'ex biblioteca pubblica di Liverpool. Invest Liverpool afferma che il contratto di locazione, che sarà valido fino al 2032, è il più grande mai registrato dalla città da tre anni a questa parte, dopo che Sony nel 2018 ha affittato un edificio da quasi 6.000 metri quadrati.

Come sappiamo Firesprite sta lavorando a molteplici progetti, di conseguenza il team si sta espandendo e necessariamente servono anche uffici più spaziosi. Lo studio attualmente è coinvolto nello sviluppo di Horizon: Call of the Mountain, un horror tripla A, stando a degli annunci, nonché un reboot di Twisted Metal, secondo alcune voci di corridoio.