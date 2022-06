Sony PlayStation prezza Tekken 2 a $9.999 per errore, Katsuhiro Harada ci scherza sopra

Come segnalato da diversi utenti, poche ore fa Tekken 2 sul PlayStation Store americano è arrivato a costare la modica cifra di 9.999,00 dollari. L'errore è stato risolto da Sony, ma non abbastanza in fretta da impedire il classico eco dei social, a cui si è unito anche Katsuhiro Harada, director della serie Tekken, che ha commentato con ironia l'accaduto.

"Che prezzo meraviglioso Sony", ha commentato scherzosamente Harada condividendo il post di Mr. Ascension, uno dei primi a notare l'errore di battitura del PlayStation Store.

Come sappiamo Tekken 2 fa parte del catalogo di titoli classici riservato agli abbonati a PlayStation Plus Premium, il nuovo abbonamento disponibile da ieri negli USA e in arrivo il 23 giugno in Italia. Insomma, il gioco di base non dovrebbe neppure avere un prezzo sul PlayStation Store, quindi si è trattato semplicemente di un errore.

Effettivamente i dipendenti di Sony si stanno rivelando un po' sbadati in questi giorni, basti pensare a come il trailer ufficiale di The Last of Us Parte 1 è trapelato su PlayStation Direct prima del previsto.