Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente in un nuovo spot

Nintendo ha pubblicato un nuovo spot per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i nuovi giochi di Pokémon in imminente uscita su Nintendo Switch. Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gioco, sia per le fasi esplorative, sia per i combattimenti. Naturalmente si tratta di uno spot, quindi non attendetevi niente di troppo approfondito.

Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2021 in esclusiva per Nintendo Switch. Naturalmente saranno giocabili su tutti i modelli della console: Lite, Standard e OLED.

Parti per un'avventura attraverso la regione di Sinnoh con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch.

Le avventure di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono ambientate nella regione di Sinnoh. Immersa nella natura e sovrastata dall'imponente Monte Corona, Sinnoh è una regione ricca di miti che vengono tramandati di generazione in generazione. Lungo il tuo cammino per diventare il campione della Lega Pokémon visiterai tanti luoghi diversi.

La storia originale è stata fedelmente riprodotta e la scala delle città e dei sentieri preservata. Chi ha giocato a Pokémon Diamante e Pokémon Perla potrà tornare a visitare luoghi familiari e rivivere ancora una volta scene classiche. Chi invece si avventura a Sinnoh per la prima volta troverà tanti nuovi incontri e soprese.

Questi remake includono le funzioni e le comodità tipiche dei titoli moderni della serie Pokémon, oltre a scene di lotta Pokémon ravvicinate che portano il giocatore nel cuore dell'azione.