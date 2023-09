Pokémon, la doppiatrice di Ash Ketchum condivide il toccante video della sua ultima scena

La doppiatrice di Ash Ketchum, Sarah Natochenny, ha condiviso un toccante video della sua ultima scena nei panni del personaggio, che ha interpretato continuativamente negli ultimi diciassette anni all'interno delle serie animate dei Pokémon.

Diventato Campione del Mondo di Pokémon dopo 25 anni, come sappiamo Ash ha detto addio per lasciar spazio a nuovi protagonisti, ma è chiaro che si tratta di un avvicendamento che porta con sé forti sentimenti per gli appassionati del franchise.

"Alcuni mesi fa mi sono filmata mentre guardavo l'ultima scena di Pokémon Esplorazioni Master che avevo appena doppiato in studio", ha scritto la Natochenny in un post su Twitter. "Non so se riuscirò a guardarla. Mi hanno detto che è incredibile con la musica e gli effetti. Spero vi piaccia!"