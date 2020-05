Pokémon Gigamax: i nuovi peluche sono tenerissimi... e giganteschi

Nuovi peluche dedicati alle forme Gigamax dei Pokémon più amati sono ora disponibili sul mercato: sono talmente grossi che potreste addormentarvi abbracciandoli... oppure potreste usarli come sacchi da boxe per i vostri allenamenti, a seconda della crudeltà.

I Pokémon Gigamax sono stati mostrati per la prima volta al mondo in Pokémon Spada e Scudo, ora disponibili in esclusiva su Nintendo Switch: trattasi di una trasformazione extra-large per alcuni dei mostriciattoli più simpatici di sempre, come Meowth e Pikachu. E cominciamo proprio da quest'ultimo: il suo peluche è alto ben 80 centimetri, con un peso che si aggira sui 4.56 chilogrammi.

Cosa dire poi di Meowth Gigamax, che arriva a misurare 1,65 m di altezza? Guardate un po' le immagini qui di seguito riportate, potreste anche metterlo a dormire nel vostro letto e qualcuno lo scambierebbe per un essere umano! Sono dunque tenerissimi, ma anche giganteschi.

Potete ordinare online questi peluche dei Pokémon Gigamax presso il sito della catena Pokémon Center; difatti solo in questi centri giapponesi potreste trovarli in vendita, e per un periodo di tempo limitato probabilmente. Il prezzo si aggira sui 44,000 yen, quasi 400 dollari americani: grande il prodotto, grande la spesa?