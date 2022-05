Pokémon Home: ecco quando sarà disponibile l'update 2.0 di Diamante, Perla e Leggende Arceus

Dopo una lunga attesa finalmente Pokémon Home è pronto ad aggiornarsi alla versione 2.0.0, che includerà la compatibilità con Leggende Pokémon Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. L'update sarà disponibile con l'inizio di una manutenzione dei server dell'app, che si svolgerà tra le 02:00 e le 08:00 italiane di domani, mercoledì 18 maggio 2022.

Come svelato dalle pagine del portale Serebii, una volta conclusa la manutenzione, i log-in verranno scaglionati fino alle 03:00 di giovedì 19 magio 2022, per facilitare il carico dei server data la grande mole di accessi per via delle nuove funzionalità introdotte.

Grazie all'aggiornamento 2.00 di Pokémon Home, come spiegato in una precedente notizia, sarà possibile collegare Leggende Pokémon: Arceus e i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e dunque trasferire i propri Pokémon da e verso ognuno dei giochi compatibili.

Pokémon Home

Inoltre, l'update introdurrà i Pokédex di ciascun gioco oltre a quello Nazionale già presente e le "Strange Ball", ovvero delle Pokéball uniche che racchiuderanno i mostriciattoli trasferiti da Leggende Pokémon Arceus.

Infine, per festeggiare l'aggiornamento 2.0.0 di Pokémon Home i giocatori riceveranno in regalo dei Pokémon speciali quando viene collegato gioco all'applicazione. Nello specifico, depositando un Pokémon da Pokémon Diamante Lucente o Pokémon Perla Splendente alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch, riceverete un Turtwig, un Chimchar e un Piplup con l'abilità speciale tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon Home per dispositivi mobili. Depositando un Pokémon da Leggende Pokémon: Arceus invece riceverete un Rowlet, un Cyndaquil e un Oshawott con il livello di impegno al massimo tramite Dono Segreto nella versione di Pokémon Home per dispositivi mobili.