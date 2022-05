Silent Hill: attrice sembra aver confermato le immagini e di essere coinvolta nel progetto

Fadile Waked, attrice brasiliana/libanese attiva in Giappone, sembrerebbe aver confermato il proprio coinvolgimento con Silent Hill e le immagini emerse recentemente. Il tutto è avvenuto tramite una storia del suo profilo Instagram, che potete vedere qui sotto.

Storia del profilo Instagram di Fadile Waked

Waked afferma, come potete leggere: "Wow. Continuo a ricevere messaggi e le mie immagini sono leakate ovunque! Sono curiosa ora di vedere il nuovo Silent Hill". Conclude con una faccina che ride.

Come potete vedere, le immagini alle quali fa riferimento sono quelle legate anche a Kojima. In precedente, non vi era la certezza assoluta che l'attrice che stava lavorando con Kojima lo scorso anno fosse proprio Waked, anche se alcuni giocatori affermavano che fosse lei. Inoltre, secondo i giocatori, il personaggio apparso nei leak di Silent Hill è interpretato proprio da Waked: potete vederlo qui sotto.

Un'immagine da un leak di Silent Hill

In ogni caso, questo messaggio di Waked non è da considerarsi come una vera e propria conferma. Pare strano che l'attrice abbia affermato con così tanta leggerezza che le immagini ritraggono proprio lei e che si tratta proprio di Silent Hill.

Per il momento questo è quello che sappiamo e non ci resta altro da fare se non attendere novità in merito.

Secondo un report di VGC, Silent Hill tornerà in tre forme: un remake, un piccolo gioco da Annapurna e un nuovo capitolo.