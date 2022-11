Pokémon, il cosplay di Misty di sunnyrayyxo è tecnicamente migliore di Scarlatto e Violetto

Con l'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, cosa c'è di meglio di un nuovo cosplay a tema Pokémon per festeggiare? Anche perché la Misty di sunnyrayyxo è decisamente migliore, dal punto di vista tecnico, dell'ultima opera di Game Freak, che sta facendo un bel po' discutere da questo punto di vista.

Come potete vedere, sunnyrayyxo ha risolto tutti i problemi grafici del gioco, con Misty che risulta decisamente next-gen nella sua versione, grazie a una conta poligonale altissima, a delle texture in alta risoluzione e alla mancanza di bug o glitch grafici.

L'ambientazione della foto non è di grande impatto, ma i colori molto freddi aiutano a mettere in risalto la cosplayer, in particolare la sua capigliatura rossa che spicca su tutto il resto. Insomma, un ottimo lavoro che richiama indubbiamente alla Misty originale e alla sua allegria.

Misty è uno dei personaggi femminili più amati della serie Pokémon. È la capopalestra della Palestra di Celestopoli, colei che consegna la Medaglia Cascata a chi riesce a batterla. Specializzata nei Pokémon di tipo acqua, è una grande amica di Ash Ketchum, appena diventato campione del mondo di Pokémon.