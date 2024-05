Pokémon Scarlatto e Violetto: Crepuscolo Mascherato, è ora disponibile la nuova espansione

The Pokémon Company International ha pubblicato oggi ufficialmente Pokémon Scarlatto e Violetto - Crepuscolo Mascherato, la nuova espansione del popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che sarà disponibile a partire dal 24 maggio presso tutti i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Come abbiamo visto, in Scarlatto e Violetto - Crepuscolo Mascherato vengono introdotte nuove creature e meccaniche interessanti, con i giocatori che possono incontrare per la prima volta nel GCC i Pokémon Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e altre creature scoperte originariamente nell'espansione Il tesoro dell'Area Zero Parte 1: La maschera turchese uscita in precedenza per il videogioco Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch.

Inoltre, tra le novità c'è anche il Pokémon leggendario Ogerpon, che nel pacchetto d'espansione apparirà sotto forma di quattro diversi Pokémon-ex Teracristal (di tipo Erba, Fuoco, Acqua e Lotta) basati sulle sue quattro maschere. I giocatori possono dunque lottare con Ogerpon-ex nelle sue diverse versioni utilizzando Maschera dell'Orco, una nuova carta Strumento che consente di sostituire qualsiasi Ogerpon-ex in gioco con un altro Ogerpon-ex nella pila degli scarti.