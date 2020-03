Pokèmon Spada e Scudo, due pokémon misteriosi in regalo a chi prenota il biglietto del film

Due pokémon misteriosi saranno dati in regalo ai giocatori di Pokèmon Spada e Pokémon Scudo che prenoteranno un biglietto per vedere al cinema il nuovo film d'animazione Pokémon Coco.



Tutti coloro che in Giappone prenoteranno un biglietto per vedere il nuovo film Pokémon Coco otterranno un codice per scaricare in Pokémon Spada e Pokémon Scudo due rarissimi pokémon misteriosi. A partire dal 17 aprile 2020 si potrà scaricare una versione Shiny di Celebi, il mostro tascabile che fa la sua prima apparizione nel 1999 nei videogiochi Pokémon Oro e Argento.



A partire dal 15 giugno 2020, le stesse persone potranno scaricare Zarude, il pokémon misterioso che debutterà in questa ottava generazione di mostri tascabili. Ecco come sarà in queste prime immagini tratte dal film.



Pokémon Coco è il 23simo film dei pokémon e arriverà nelle sale giapponesi il prossimo 10 luglio 2020. Non sappiamo ancora quando arriverà dalle nostre parti, ma probabilmente dovremo aspettare ancora a lungo: il film precedente, Mewtwo Colpisce Ancora - L'Evoluzione, è disponibile da poco su Netflix.



Non sappiamo nemmeno quali saranno le iniziative occidentali per consentire di ottenere i medesimi pokémon misteriosi anche da noi, soprattutto adesso che i cinema e tutte le attività pubbliche sono limitate per colpa del coronavirus. Vi terremo aggiornati.