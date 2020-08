Pokémon Spada e Scudo, Fabia protagonista del cosplay di Eki Holic

Pokémon Spada e Scudo, i capitoli più recenti del franchise dei mostriciattoli tascabili Nintendo, sono arrivati su Nintendo Switch neppure un anno fa; i fan continuano a celebrarli abdovere. Anche tramite i cosplay, come vedrete con quello di oggi pomeriggio (8 agosto 2020) dedicato a Fabia.

La talentuosa cosplayer Eki Holic ha dedicato i suoi ultimi sforzi alla realizzazione del cosplay di Fabia (Bea) di Pokémon Spada e Scudo. "Fabia è un prodigio del karate di Galar, erede di tradizioni e tecniche centenarie, nonché un'esperta di Pokémon di tipo Lotta! È nota per il suo carattere stoico e di rado fa trasparire le sue emozioni. Anche in situazioni disperate, conserva sempre uno stile di lotta rigoroso". Il personaggio in questione appare solo in Pokémon Scudo, è uno dei Capipalestra esclusivi.

Qui di seguito trovate l'ottimo cosplay di Fabia, perfettamente fedele sia dal punto di vista degli accessori che da quello dell'interpretazione (Fabia è una dura, come saprete). Fateci sapere cosa ne pensate più avanti, in calce all'articolo; e rimanendo in tema videogames, dovreste dare un'occhiata anche al cosplay di Kratos di God of War in versione femminile.