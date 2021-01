Pokémon Spada e Scudo: un Pikachu KIBO speciale gratis per il 2021 dall'ISS

Pokémon Spada e Scudo festeggia l'inizio del 2021 con un Pikachu speciale che può essere ottenuto gratis attraverso la nuova iniziativa Dono Segreto all'interno del gioco, in seguito alla trasmissione celebrativa dall'ISS.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, la Stazione Spaziale Internazionale ha festeggiato in diretta il 2021 con una partecipazione speciale dei Pokémon, in particolare con un Pikachu comparso in realtà aumentata durante lo streaming.

Quello stesso Pikachu può ora essere scaricato gratuitamente in Pokémon Spada e Scudo, attraverso il solito metodo da seguire per queste iniziative: basta raggiungere la sezione Dono Segreto del menù interno del gioco e selezionare Tramite Internet come modalità di download della creatura.

Si ottiene così un Pikachu speciale KIBO di livello 21, dotato di Pezzo Cometa come strumento e in grado di utilizzare varie mosse come Comete, Fulmine, Desiderio e Auguri, con quest'ultima che ha scopo esclusivamente celebrativo e risulta alquanto in tema con la ricorrenza.

Il Pikachu KIBO è disponibile per il download fino al 15 gennaio 2021, dunque c'è ancora un po' di tempo per poterlo scaricare gratuitamente, se siete interessati. Per il resto, ricordiamo che nel 2021 si festeggia il 25esimo anniversario della serie e alcune voci di corridoio parlano di un possibile Pokémon Diamante e Perla remake in arrivo.