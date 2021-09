Pokémon: statua di Bulbasaur da 44cm in arrivo al prezzo di 600$

Il merchandise del brand Pokémon si espande ulteriormente con l'arrivo di una statua di Bulbasaur super dettagliata, alta 44cm e in arrivo al prezzo di 600 dollari. Questo pregiato pezzo da collezione è stato realizzato da Unique Art Studio ed già disponibile per il preordine, con data di uscita fissata per i primi mesi del 2022.

Stando alla descrizione del prodotto la statua raffigura Bulbasaur mentre esplora la foresta, in totale è alta 44cm con il Pokémon che è in scala 1/6 rispetto all'originale. Come potrete notare dall'immagine qui la qualità dei dettagli è davvero elevatissima.

la statua di Bulbasaur di Unique Art Studio

Le prenotazioni della statua di Bulbasaur sono disponibili sul sito di Big Bad Toy Store, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Come già accennato il prezzo per questo oggetto da collezione è di 600 dollari, non proprio per le tasche di tutti, ma c'è da dire che la grande cura nei dettagli di Unique Art Studio giustificano la spesa.

