Stranger Things, uno spin-off con Millie Bobby Brown per la serie Netflix?

Stranger Things potrebbe vedere l'arrivo di uno spin-off dedicato a Undici, il personaggio interpretato nella serie Netflix da Millie Bobby Brown: stando ad alcune voci, i vertici della piattaforma streaming avrebbero già discusso del progetto.

Rumor non confermati, ma che traggono solidità dalle recenti dichiarazioni del co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, che nel corso di un evento a porte chiuse ha parlato di Stranger Things (qui la recensione della terza stagione) come di un franchise appena nato, ricco di potenziale per il futuro.

"I franchise sono una gran bella cosa, ma quello che vogliamo sono delle hit", ha detto Sarandos, senza fornire dettagli su questo eventuale spin-off che potrebbe espandere l'universo creato dai fratelli Duffer appunto con Stranger Things.

Parliamo peraltro dello stesso evento in cui il co-CEO ha rivelato la classifica ufficiale delle serie TV e dei film più visti su Netflix, con una mossa inaspettata che ha finalmente fatto chiarezza sui numeri della piattaforma.

A proposito, è di ieri la notizia che Netflix ha reso disponibili dei giochi gratis per Android al fine di verificare l'interesse dei propri abbonati rispetto a questo tipo di contenuti.