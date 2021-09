Donkey Kong: la serie ha superato quota 65 milioni di copie vendute nel mondo

Nintendo ha annunciato che i giochi legati al brand Donkey Kong hanno raggiunto e superato quota 65 milioni di copie vendute in tutto il mondo stando ai dati relativi fino a marzo 2021.

Il debutto di Donkey Kong è avvenuto nell'ormai lontanissimo 1981 con l'omonimo videogiochi per cabinati arcade realizzato da Shigeru Miyamoto. Qui il gorilla più famoso del mondo ricopriva il ruolo dell'antagonista, lanciando vari oggetti contro il povero carpentiere Jumpman (che in seguito divenne Mario e cambiò mestiere) nel tentativo di impedirgli di salvare Pauline.

In seguito arrivarono gli apprezzatissimi titoli della serie Donkey Kong Country su Super Nintendo (SNES), Donkey Kong 64 su Nintendo 64, numerosi porting per console portatili, fino ad arrivare a Donkey Kong Country: Tropical Freeze arrivato nel 2014 su Wii U e riproposto in seguito su Switch. Tra l'altro i tempi sarebbero più che maturi per un nuovo capitolo, con un leaker che è sicuro che Donkey Kong in futuro ritornerà in grande stile.

Donkey Kong con Nintendo Switch

"Il franchise Donkey Kong di Nintendo è iniziato con un gioco arcade nel 1981 e rapidamente ha conquistato i cuori dei fan nel mondo. Da allora, i giochi della serie Donkey Kong hanno continuato ad espandersi sulle console Nintendo, come il Super Nintendo Entertainment System, Wii e Nintendo Switch. La serie ha venduto oltre 65 milioni di copie (a marzo 2021) nel mondo", riporta il comunicato stampa in occasione dell'annuncio dell'espansione del Super Nintendo World con un'area dedicata a Donkey Kong.

Tra l'altro giusto pochi mesi fa il gorilla della grande N ha compiuto quarant'anni e per l'occasione noi di Multiplayer.it abbiamo realizzato uno speciale che ripercorre la storia della serie Donkey Kong.