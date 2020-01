Portal, Valve ha cancellato F-Stop un prequel del suo puzzle. Ma ora è un documentario

Valve aveva in lavorazione F-Stop un prequel dell'amatissimo Portal. A distanza di anni la casa di Seattle ha dato il permesso allo studio indie LunchHouse di creare Exposure, un documentario sulla sua creazione.



Dopo l'annuncio di Half Life: Alyx sembra proprio che Valve voglia togliere un po' di mistero sui suoi ultimi silenziosi anni. Per esempio, in questo ore abbiamo scoperto che la software house di Gabe Newell era al lavoro su F-Stop, un prequel di Portal nel quale si utilizzava l'"Aperture Camera," un oggetto in grado di copiare, incollare e rimpicciolire gli oggetti. Il progetto era seguito da Joshua Weier un producer di Valve che ha lavorato in Portal e Portal 2.



Il progetto è stato messo in ghiacciaia nel 2011, ma oggi grazie a LunchHouse Software, uno studio indie che sta lavorando su un puzzle fisico di nome Punt, possiamo scoprire di più sul progetto. Con l'assenso di Valve, infatti, hanno realizzato Exposure, un documentario a puntate nel quale presentano il gioco e le sue meccaniche.



Chissà se questo non invoglierà qualcuno a riprendere in mano il progetto e a darci un nuovo Portal!