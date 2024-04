Prince of Persia, una data di uscita per il nuovo gioco dagli autori di Dead Cells?

Il nuovo gioco di Prince of Persia sviluppato dagli autori di Dead Cells di cui si è parlato alcuni giorni fa sembrerebbe avere una data di uscita, stando alle informazioni ottenute dal noto leaker Tom Henderson.

Henderson riferisce che il gioco di Prince of Persia in questione verrà presentato ufficialmente il 10 aprile, dunque fra pochissimi giorni, mentre il lancio su Steam in Accesso Anticipato avverrà il 14 maggio.

Insomma, sembra proprio che le tempistiche del progetto, tenuto segreto finora, siano piuttosto rapide: nel giro di poche settimane riusciremo non solo a vedere il gioco ma anche a provarlo nella sua prima versione sulla piattaforma Valve.