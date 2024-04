Project 007: IO Interactive assume un director di Avatar Frontiers of Pandora

IO Interactive ha fatto un assunzione importante nelle file del team da impiegare nello sviluppo di Project 007, avendo arruolato Rodrigo Santoro come Mission Director, un veterano del settore che è stato in precedenza anche world director di Avatar: Frontiers of Pandora.

Rodrigo ha riferito di essere molto emozionato per il suo nuovo ruolo e che è sua intenzione creare "il miglior gioco di 007 mai fatto", nientemeno, e il team messo in piedi da IO Interactive per il progetto sembra in effetti notevole, per una produzione che si preannuncia decisamente massiccia.

Il personaggio in questione proviene da un'esperienza piuttosto lunga in Massive Entertainment, team interno a Ubisoft che si è occupato in precedenza della serie Tom Clancy's: The Division e più di recente di Avatar: Frontiers of Pandora, oltre che del nuovo Star Wars Outlaws di cui è stata recentemente annunciata la data di uscita per il 30 agosto.