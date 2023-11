PS Plus Extra e Premium: l'annuncio dei giochi PS4 e PS5 di novembre 2023 è in arrivo

Siamo già arrivati verso la metà del mese e questo significa che siamo ormai in zona novità per PlayStation Plus, in particolare per quanto riguarda i tier superiori del servizio di abbonamento Sony: questo significa che l'annuncio sui nuovi giochi che saranno disponibili tramite PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium su PS4 e PS5 per il mese di novembre 2023 è molto vicino e avverrà questa settimana.

Come sempre, non c'è proprio una legge incisa nella pietra, ma il modus operandi di Sony in questo senso è ormai piuttosto consolidato: se tutto va secondo gli standard, la data dell'annuncio dei titoli di novembre 2023 è mercoledì 15 novembre 2023, più o meno verso le ore 17:30, secondo l'orario italiano.

Durante il pomeriggio di mercoledì, dunque, possiamo aspettarci l'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium attraverso i soliti canali social di Sony, ovvero il blog di PlayStation e l'account Twitter, sempre che non ci siano possibili cambiamenti di piani da parte della compagnia.