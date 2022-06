PS Plus Extra: una lista dei giochi inclusi in ordine di voto di Metacritic, creata da un fan

Un utente di Reddit ha creato una lista parziale dei giochi inclusi nel PS Plus Extra di PlayStation, mettendo i giochi in ordine per voto di Metacritic. Potete vederla qui sotto.

Notiamo prima di tutto una cosa. Al primo posto viene messo Knack con un voto pari a 100. Ovviamente non è il vero voto del gioco, che si deve accontentare di un onesto 54. L'utente ha solo voluto aprire la lista con una battuta: considerare Knack un capolavoro è un meme.

Oltre a questo, abbiamo verificato a campione i voti inseriti e pare che i numeri siano corretti. Precisiamo anche che il giocatore ha inserito il voto Metacritic della versione PS4/PS5 del gioco. In alcuni casi, il voto medio di altre versioni è superiore o inferiore rispetto a quello della versione PS4.

La lista, come già detto, è parziale e il voto medio di Metacritic non è sufficiente per definire i punti di forza o di debolezza di un gioco, ma questa lista permette di avere un'idea approssimativa di quello che possiamo aspettarci. Precisiamo che questi giochi sono per la versione USA di PS Plus Extra, quindi alcuni potrebbero mancare dalla lista europea/italiana.

Sappiamo infine che i giochi PS1 sono a 60 Hz negli USA, a differenza di quelli asiatici.