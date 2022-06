Halo Infinite: skin contro lo schiavismo contiene un insulto razziale, 343I si scusa e corregge

343 Industries ha da poco pubblicato all'interno di Halo Infinite dei contenuti cosmetici legati a Juneteenth, annuale commemorazione per la fine dello schiavismo negli USA. Una skin di un emblema era chiamata con un termine ritenuto un insulto razziale. Il team si è scusato per l'errore e ha corretto il tutto.

Precisamente, come potete anche vedere dall'immagine qui sotto, la palette cromatica in questione si chiamava "Bonobo", ovvero un tipo di primate. Considerando che parliamo di un emblema dedicato alla fine dello schiavismo negli USA e quindi dedicato principalmente alle persone di colore, per molti è stato poco appropriato l'uso di questo termine. I termini legati alle scimmie sono spesso usati come insulto razziale contro le persone di colore (il bonobo non è una scimmia, ma il razzismo non è appassionato di tassonomia). 343 ha quindi cambiato il nome dell'emblema di Halo Infinite in "Freedom" (libertà).

Bonobo, la skin offensiva di Halo

Bonnie Ross - fondatrice e capo di 343 Industries - si è scusata tramite Twitter, dove ha scritto: "Ci è stato fatto notare l'esistenza di un'opzione cromatica per il nostro emblema di Juneteenth che conteneva un termine ritenuto offensivo. Il team ha immediatamente risolto il problema con un aggiornamento."

Un secondo tweet è poi servito per spiegare che 343 è "uno studio e un franchise che si impegna nell'inclusività, dove tutti sono benvenuti e ricevono il supporto per essere loro stessi. A nome di tutta 343, mi scuso per aver reso un momento di celebrazione dannoso."

John Junyszek - Senior Community Manager di 343 - ha poi spiegato che il nome "Bonobo" fa riferimento a uno strumento di lavoro interno del team. Afferma anche che non era nei loro piani usare tale termine come nome della skin.

Parlando di un altro tipo di problema, il prezzo delle armature di Halo sta tornando come prima delle polemiche.