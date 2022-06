PS Plus Premium: segnalati problemi con Syphon Filter negli USA, il servizio di Sony dà errore

Tramite ResetEra, sono state raccolte alcune segnalazioni legate a un problema del nuovo PS Plus Premium. Il servizio non permette ad alcuni utenti di scaricare Syphon Filter in versione PS1 su PS4 e PS5.

Secondo quanto segnalato, il problema sembra applicarsi a tutti e tre i capitoli di Syphon Filter, che erano stati regalati anni fa tramite PS Plus. Gli utenti che avevano reclamati i giochi in tale occasione ora sono impossibilitati al download. Anche tentare di acquistare il gioco sembra impossibile per loro.

Il problema è legato anche al fatto che la versione PS3 (PS One Classics) di Syphon Filter non è più presente nella lista dei download degli utenti se si accede da PS Vita o PS3. Solo se il gioco è già scaricato su una delle due console è possibile usarlo senza problemi. Se si cerca di scaricare il gioco direttamente dalle due console, la pagina dello store non fa nulla o semplicemente di aggiorna.

PS Plus su PS5

L'idea, secondo i giocatori, è che vi sia un qualche tipo di scontro tra le licenze del gioco, visto che chi non è abbonato non ha ricevuto alcune messaggio d'errore tentando di usare il gioco. Il problema è stato notato sin dal lancio del servizio negli USA, ovvero il 13 giugno 2022. Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Sony.

L'utente che ha segnalato la cosa spera che il problema, non troppo diffuso, diventi abbastanza noto da spingere chi di dovere a cercare una soluzione. Speriamo che il tutto sia risolto alla svelta e che l'errore non sia presente anche nella versione europea di PS Plus Premium.

