PS Plus di febbraio 2021: spunta un quarto gioco gratis, in Giappone

Quei fortunelli degli utenti giapponesi hanno quattro giochi gratis per il PS Plus a febbraio 2021, ovvero hanno un gioco in più disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati, solo che sembra sia limitato esclusivamente al territorio nipponico.

Oltre ai giochi gratis di febbraio 2021 che abbiamo annunciato per l'Italia e il resto dei mercati occidentali, ovvero Destruction AllStars, Control e Concrete Genie, in Giappone avranno la possibilità di scaricare anche Bloodstained: Ritual of the Night, ovvero il successore spirituale di Castlevania creato proprio dall'autore originale della serie, Koji Igarashi.

Si tratta di un gioco molto interessante, proponendosi come un vero erede dell'antica tradizione della serie Konami anche se ovviamente con titolo e caratterizzazione diversa, vista la fuoriuscita di Igarashi dalla compagnia, dunque rappresenta un'aggiunta di grande interesse, peccato non sia disponibile da queste parti.

Sembra però che questo regalo aggiuntivo compensi una mancanza rilevata per i PS Plus in Giappone: in base a quanto riferito, pare che Control in Giappone sia giocabile solo su PS5 e non su PS4, sebbene non sia ben chiaro come mai sia stata fatta questa distinzione. In ogni caso, quello riportato qui sotto è il tweet originale da parte di Sony PlayStation giapponese, dove vengono svelati i titoli della lineup di febbraio 2021.