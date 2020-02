PS Plus marzo 2020, ecco quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis

La domanda sul quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis del PS Plus di marzo 2020 comincia a farsi pressante, visto che ormai siamo all'ultima settimana del mese di febbraio a manca ormai poco all'annuncio della nuova mandata di giochi in regalo per gli abbonati.



Chi segue la cosa da un po' di tempo ormai avrà imparato la regola ma la ripetiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante o semplicemente non abbia ancora memorizzato la questione: come regola non scritta, ma ormai ampiamente consolidata, Sony annuncia i nuovi giochi del PS Plus l'ultimo mercoledì del mese precedente, dunque ormai l'annuncio è in arrivo.



I giochi gratis per PS4 del PS Plus di marzo 2020 verranno dunque annunciati mercoledì 26 febbraio 2020, intorno alle 17:30 anche se sull'orario è difficile essere precisi, salvo ovviamente eventuali leak che potrebbero anticipare l'annuncio dei titoli in questione.



La lineup dovrebbe contenere i soliti due giochi per PS4 in regalo, ma febbraio 2020 ha portato con sé la novità del terzo gioco, ovvero il titolo per PlayStation VR Firewall Zero Hour. Resta dunque da capire se questo è destinato ad essere il nuovo schema previsto dalle offerte mensili di PS Plus, ovvero se il gioco PlayStation VR sia previsto ora come aggiunta standard ai due titoli PS4 per un totale di tre giochi gratuiti per gli abbonati a PS Plus, d'ora in poi.



Non resta dunque che attendere mercoledì per scoprirlo, nel frattempo ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi di febbraio 2020 ovvero Bioshock The Collection, The Sims 4 e il suddetto Firewall Zero Hour e resteranno a disposizione verosimilmente fino al 3 marzo 2020, data in cui dovrebbero essere disponibili invece i giochi del mese successivo.



Nel frattempo, PlayStation Plus ha raggiunto quota 38,8 milioni di abbonati, come annunciato da Sony con i suoi risultati finanziari aggiornati che hanno mostrato anche un impressionante totale di 108,9 milioni di PS4 vendute nel mondo.