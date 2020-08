PS Plus settembre 2020, ecco i giochi gratis PS4 del mese

Sony ha finalmente i giochi PS Plus di settembre 2020, disponibili entrambi a partire dal 1° settembre. Si tratta di due titoli completi che come sempre potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi e aggiunti alla propria libreria. Chi può dire di no a dei giochi gratis per PS4, soprattutto se sono Street Fighter 5 e PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds? A partire dal 1° settembre 2020 si potrà quindi scaricare uno dei migliori picchiaduro a incontri di questa generazione e il gioco che ha iniziato la moda dei battle royale. Entrambi saranno disponibili fino al 5 ottobre 2020. Ricapitoliamo: dal 1° settembre al 4 ottobre 2020 gli abbonati PS Plus potranno scaricare gratuitamente per PS4: Street Fighter 5

PUBG: Playerunknown's Battlegrounds

Street Fighter V Street Fighter 5 è la versione base del gioco, quindi quella con il roster ridotto. Nondimeno consente di accedere a tutte le modalità e di affrontare avversari online. Si tratta del quinto capitolo della più famosa saga di picchiaduro del mondo, di cui è in arrivo un nuovo Season Pass, sembra per problemi con lo sviluppo di Street Fighter 6. Nuovi concorrenti e guerrieri iconici di tutto il mondo si sfidano in Street Fighter V, il ferocissimo titolo di combattimenti di Capcom, nonché l'ultima aggiunta alla leggendaria serie Street Fighter! Affina le tue abilità in una varietà di modalità per giocatore singolo, quindi dimostra di avere la stoffa per affrontare i migliori combattenti del mondo nelle partite online!

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds è il gioco che ha lanciato il fenomeno dei battle royale, preminente negli ultimi anni. Nonostante non abbia mai raggiunto i numeri di Fortnite, è comunque uno dei giochi più venduti della storia e ancora oggi viene aggiornato con grande regolarità. Lanciati col paracadute in un pericoloso campo di battaglia armato solo di arguzia, saccheggia attrezzature e supera in astuzia i tuoi nemici in una feroce battle royale. Parti da zero per diventare un soldato infallibile e metti alla prova il tuo valore contro un massimo di 99 giocatori in diverse mappe di gioco uniche. Hai solo una vita. Solo un tentativo a partita. Semina distruzione in solitaria o unisciti a una squadra di un massimo di quattro giocatori per aumentare le probabilità di sopravvivenza... E di vittoria.