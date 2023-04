PS Star: accaparratevi il vostro Shūhei Yoshida personale giocando uno di questi videogiochi

Shūhei Yoshida è una figura storica del mondo dei videogiochi e di PlayStation in particolar modo. Negli ultimi anni si sta occupando del lato indie di PlayStation e, anche se l'opinione degli sviluppatori non è sempre positiva in tal senso, il dirigente è molto apprezzato dalla fan-base. Ora, potete avere il vostro Shūhei Yoshida a portata di mano con un nuovo collezionabile digitale di PS Star, tramite la PlayStation App su mobile.

Vi ricordiamo che PS Star è un servizio che permette di ottenere punti acquistando giochi e giocando. I punti possono essere trasformati in acquisti oppure spesi per degli elementi collezionabili digitali (non sono NFT, badate bene). Uno degli ultimi aggiunti è un Bubble Head di Shūhei Yoshida. Potete vederlo nel tweet poco sotto.

Come fare a ottener e il vostro Shūhei Yoshida digitale personale? Basta giocare uno dei videogiochi indie selezionati da Yoshida e indicati nel secondo tweet che trovate poco sotto. Si tratta di A Space for the Unbound, Before Your Eyes, Cult of the Lamb, Neon White, Sifu e The Knight Witch. Ovviamente il gioco va avviato su PlayStation perché PS Star lo rilevi.

Si tratta di una serie di giochi di qualità e, nel caso ne possediate già uno, il collezionabile di Shūhei Yoshida è praticamente già vostro. I collezionabili non hanno uno scopo vero e proprio, ovviamente, ma non fanno male a nessuno.

Vi ricordiamo anche che Yoshida vuole cambiare l'idea che PlayStation non è accogliente per gli indie.