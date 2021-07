PS Store: i giochi PSP sono ancora scaricabili attraverso PS3 e PS Vita, ma con delle limitazioni

In seguito al pasticcio che Sony ha fatto qualche mese fa con il PlayStation Store di PS3 e PS Vita, era rimasto il dubbio su quello che sarebbe successo ai giochi digitale di PSP. A partire dal 2 luglio, infatti, il negozio digitale di PSP avrebbe dovuto essere ritirato. Fortunatamente, anche in questo caso, Sony ha deciso di fare una parziale retromarcia: i giochi PSP sono ancora disponibili attraverso il PS Store PS3 e PS Vita, ma ci sono anche diverse limitazioni.

Qualche mese fa Sony comunicò l'intenzione di interrompere il servizio di vendita dei giochi digitali su PlayStation 3 e PlayStation Vita. Una decisione che non fu accolta molto bene da molti giocatori, preoccupato di non poter più accedere ai propri contenuti. Per questo motivo il colosso giapponese decise di tornare sui suoi passi e di prolungare la presenza del software PS3 e PS Vita sul PlayStation Store.

Il destino dei giochi PSP, però, sembrava segnato. A partire dal 2 luglio 2021, infatti, "le funzionalità commerciali di PSP saranno ritirate". In realtà molti utenti hanno visto che è comunque possibile accedere ai giochi di PSP attraverso i negozi PS3 e PS Vita. Quello che non è più possibile fare è cercare e acquistare giochi direttamente da PSP e dal 6 luglio 2021 non sarà più possibile effettuare acquisti all'interno dei giochi.

PSP e PS Vita

Si tratta, comunque, di un bel passo in avanti, dato che sarà comunque possibile accedere ai propri contenuti online, pur se con qualche ostacolo.