The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, lo spot italiano esalta Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è protagonista di uno spot italiano che esalta la versatilità di Nintendo Switch: la console che puoi portare ovunque e a cui dedicare anche solo cinque minuti liberi.

Dopo il lungo video con tutti i dettagli, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD torna dunque a mostrarsi in azione, sebbene per le brevi sequenze funzionali al messaggio che Nintendo ha voluto veicolare in questa campagna promozionale.

Hai poco tempo? Nessun problema: tira fuori Nintendo Switch, che si tratti del modello standard o Lite, e affronta un boss oppure porta avanti una fase esplorativa. Dopodiché stasera a casa avrai modo di darci dentro, magari con i controlli a rilevazione di movimento.

Fra le peculiarità di questa remaster c'è appunto il doppio layout, che consente di utilizzare comandi tradizionali oppure impugnare i due Joy-Con per mimare il movimento di spada e scudo durante i combattimenti.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sarà disponibile a partire dal 16 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch.