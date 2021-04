PS5 batte Switch, PS4 supera Xbox Series X|S a fine marzo 2021 in Spagna: classfica

Sono ora disponibili i dati di vendita hardware e software della Spagna di fine marzo 2021 (precisamente periodo 16-28 marzo). Tramite i dati condivisi dalla testata Vandal, possiamo vedere che PS5 continua a essere la più venduta, superando Nintendo Switch. Xbox Series X|S è invece in difficoltà, venendo superata anche da PS4.

Ecco la classifica hardware spagnola del mondo videoludico:



PS5: 8.300 unità (4.700 standard e 3.600 digital) Nintendo Switch: 5.900 unità PS4: 1.200 unità Xbox Series S: 500 unità Xbox Series X: 300 unità Xbox One: 70 unità

Come potete vedere, Xbox Series X|S fatica a prendere velocità, come avevamo già visto nelle classifiche spagnole precedenti. PS5 continua invece a vendere in modo regolare, probabilmente aiutata dal rilascio di nuove scorte. Nintendo Switch si difende, ma le unità vendute non sono poi molte considerando i giochi rilasciati in questo periodo.

Parlando proprio di software, ecco le vendite dei giochi:



Monster Hunter Rise (Switch) Animal Crossing: New Horizons (Switch) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) FIFA 21 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch) FIFA 21 (Switch) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Switch)

Come potete vedere, Nintendo Switch domina sul lato software. Lo stesso avviene nel Regno Unito, dove Animal Crossing New Horizons ha ottenuto la prima posizione nella più recente classifica.