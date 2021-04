Pokémon GO sta nuovamente bannando gli utenti iPhone senza motivo

La scorsa estate, un alto numero di giocatori di Pokémon GO che utilizzano un iPhone avevano ricevuto un ban dall'applicazione, pur non avendo contravvenuto ad alcuna regola. Secondo le segnalazioni dell'epoca, "migliaia" di account erano stati colpiti e Niantic - sviluppatore del gioco - ha dovuto investigare per capire cosa fosse successo.

Ora, sembra che stia accadendo qualcosa di molto simile. Nelle ultime settimane, come segnalato tramite Nintendolife.com, sempre più giocatori hanno subito un ban "First Strike", soprattutto su iPhone. Tutti gli utenti affermano di non aver fatto nulla di male. In alcuni casi, addirittura, il "First Strike" è stato ricevuto più e più volte, dimostrando chiaramente che qualcosa nel sistema anti-cheat di Pokémon GO non funziona.

Un giocatore spiega di aver ricevuto un first strike ban. Non avendo fatto nulla di male, ha provato ad appellarsi alla decisione, ma la replica di Niantic è stata fredda (a tal punto da far pensare al giocatore di aver a che fare con bot e non con vere persone). L'utente di Pokémon GO ha quindi aspettato che il ban terminasse. Purtroppo, dopo il termine del ban, ne ha ricevuto subito un altro, senza motivo.

Molti utenti hanno segnalato storie simili. I giocatori si lamentano anche della qualità dell'assistenza di Niantic. Speriamo che il team di sviluppo faccia luce sulla vicenda quanto prima. Nel frattempo, vi ricordiamo che è partita la Settimana dei rivali ed è arrivata la Forma Totem di Landorus.