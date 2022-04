PS5 da GameStop in vendita domani 20 aprile, ecco i dettagli su come acquistarla

PS5 Standard tornerà ad essere disponibile per l'acquisto presso GameStop domani, mercoledì 20 aprile 2022, con la formula che sta diventando ormai standard per la catena di rivenditori in questione, come abbiamo visto nelle scorse settimane: la console sarà in vendita in bundle con altri prodotti con disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Vediamo dunque i dettagli su come acquistarla.

Innanzitutto si tratta della versione standard di PS5, ovvero quella con lettore, indubbiamente la più diffusa e ricercata dai giocatori: sarà in vendita sul sito ufficiale di GameStop il 20 aprile a partire dalle 16:00 in poi. Come visto anche nelle scorse settimane, i dettagli sulle modalità di acquisto verranno svelati durante la diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, a partire dalla stessa ora. Come sempre, il consiglio è di seguire la trasmissione attentamente e cercare di essere pronti all'azione, visto che PS5 sarà come al solito disponibile in quantità estremamente limitate.

Non ci sono ancora i dettagli precisi sui contenuti del bundle PS5 di GameStop di domani, ma possiamo ormai avere un'idea piuttosto precisa di cosa s tratti. I casi precedenti sono sempre arrivati a circa 700 euro di spesa complessiva, considerando i vari prodotti che devono essere forzatamente aggiunti alla console e che fanno inevitabilmente salire il prezzo totale. Nei casi precedenti abbiamo visto spesso incluso un secondo Dualsense, un telecomando, film in Blu-Ray di varia natura e una selezione di giochi, oltre ovviamente a PS5 Standard.

Per avere un'idea di cosa potete aspettarvi, questo era il bundle PS5 di GameStop in vendita la settimana scorsa, mercoledì 13 aprile: oltre a PS5 standard, all'interno di trovava un secondo Dualsense nella colorazione Starlight Blue, il telecomando multimediale ufficiale di Sony e tre giochi PS5, ovvero Demon's Souls Remake, Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri e Tales of Arise. Il tutto al prezzo di 699,98 euro.

In ogni caso, vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più precise sul bundle che verrà messo in vendita nella giornata di domani, mercoledì 20 aprile 2022 da GameStop.