PS5 in vendita da GameStop con God of War Ragnarok il 9 novembre 2022, prezzo e dettagli

Il bundle di PS5 Standard con God of War Ragnarok sarà disponibile per l'acquisto presso il sito di GameStop dalle 15:00 di domani, mercoledì 9 novembre 2022, in concomitanza con il lancio della nuova avventura di Kratos e Atreus. Apparentemente questa settimana la catena venderà la console senza aggiungere ulteriori prodotti (come giochi e accessori) extra nel pacchetto che fanno lievitare il prezzo, rendendo quindi l'iniziativa appetibile anche a chi non apprezza questo genere di operazioni. Di seguito trovate i dettagli attualmente noti.

Il bundle con PS5 Standard con God of War Ragnarok sarà in vendita mercoledì 9 novembre 2022 presso il sito di GameStop in un momento non meglio precisato dalle 15:00 in poi. Come al solito la disponibilità effettiva verrà comunicata in tempo reale durante una diretta sul canale Twitch ufficiale di GameStop, a questo indirizzo, che inizierà alla stessa ora. Il consiglio dunque è quello di seguire la livestream fin dall'inizio e di tenervi pronti ad effettuare l'ordine non appena il bundle verrà messo in vendita, dato che come al solito le quantità saranno piuttosto limitate.

Al momento non abbiamo dettagli precisi, ma pare che il bundle con PS5 Standard + God of War Ragnarok verrà venduto senza giochi e accessori extra, quindi al prezzo standard di 619,99 euro. Il post di Instagram con cui GameStop ha annunciato il drop infatti non menziona nessun prodotto aggiuntivo, a differenza delle scorse settimane. Se confermato, ciò potrebbe rendere l'iniziativa invitante anche per coloro che non vedono di buon occhio i bundle solitamente proposti dalla catena. Tuttavia rimaniamo in attesa di conferme precise in merito.

