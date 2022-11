Alan Wake Remastered: vendite sotto le aspettative, nessun profitto dal gioco Remedy

Sembra proprio che Alan Wake Remastered sia stato un flop, dal punto di vista finanziario, con il gioco che ha fatto registrare vendite sotto le aspettative e che non ha portato profitti e royalties a Remedy, come riferito durante il recente report finanziario della compagnia.

Per quanto riguarda il trimestre concluso alla fine di settembre 2022, non ci sono profitti da registrare sul fronte di Alan Wake Remastered, che immaginiamo non sia costato eccessivamente come produzione ma che, probabilmente, finirà per non generare alcuna royalties per la compagnia, sebbene ci siano diverse variabili da considerare.

In precedenza, era già emerso che Alan Wake Remastered non aveva recuperato i costi di sviluppo, mentre a questo punto la tendenza è probabilmente alla copertura di questi, con il raggiungimento di utili decisamente difficile, anche se il rilascio successivo anche su Nintendo Switch potrebbe migliorare la situazione.

Remedy ha comunque fatto registrare introiti per 7,9 milioni di euro, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dunque un andamento positivo di anno in anno.

I costi di sviluppo di Alan Wake 2 e di Codename Condor, il nuovo gioco in sviluppo presso il team, hanno però influito sui profitti, che hanno fatto registrare una perdita netta di 3 milioni di euro. Tutto questo però prepara la strada a un periodo di uscite importanti, con titoli che si preannunciano forti tra il 2023 e il 2025.

Tra i giochi in sviluppo ci sono appunto Alan Wake 2, un sequel di Control, il suddetto Codename Condor, e i remake di Max Payne 1 e 2, oltre al progetto noto con il nome in codice Vanguard, in attesa di ulteriori dettagli.