Gears of War: la serie è a oltre 40 milioni di copie vendute su Xbox e PC

La serie Gears of War dal suo debutto nel 2006 su Xbox 360 a oggi ha venduto oltre 40 milioni di copie su console Xbox e PC, confermando il grande successo dell'IP di Microsoft.

Il dato è stato svelato da Netflix, in concomitanza con l'annuncio di un film live action di Gears of War, a cui seguirà successivamente anche una serie animata. I dettagli su personaggi, trama e altro ancora sono ancora avvolti nel mistero, ma si tratta senza dubbio di una notizia che farà felici i fan di Marcus Fenix e compagni.

Dallo stesso comunicato inoltre apprendiamo, come detto in apertura, che il franchise di Gears of War a oggi vanta oltre 40 milioni di copie vendute.

"Con oltre 40 milioni di copie vendute, Gears of War è una delle saghe videoludiche più ricche e acclamate", recita il comunicato, successivamente riassumendo l'incipit della serie. "Una società divisa e sull'orlo del collasso rischia l'estinzione totale a causa delle Locuste, una mostruosa minaccia dal sottosuolo. La Delta Squad, una squadra disorganizzata guidata dal sergente Marcus Fenix, è ora incaricata di guidare la resistenza dell'umanità. La serie è stata acclamata dalla critica per aver ridefinito il genere degli sparatutto tattici in terza persona e cooperativi e ha una delle community più appassionate".

Gears of War, artwork con Marcus Fenix

Si tratta di un dettaglio interessante, specialmente considerando che Microsoft solitamente è restia nel fornire numeri di vendita precisi. Ad esempio, il precedente dato ufficiale risale addirittura al novembre del 2012, quando Gears of War aveva superato le 19 milioni di copie vendute nel mondo a poco più di un anno dal lancio del terzo capitolo.

Ad oggi la serie Gears of War conta 5 giochi principali (6, se contiamo il prequel Judgment) e gli spin-off Gears Pop! per mobile e Gears Tactics, uno strategico sviluppato da Splash Damage. L'ultimo capitolo della saga, Gears 5 è uscito nel settembre del 2019 per Xbox e PC.

Nonostante non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale in merito, è altamente probabile che The Coalition attualmente stia sviluppando Gears 6, come suggerito anche da degli annunci di lavoro pubblicati dallo studio lo scorso luglio.