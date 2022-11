Overwatch 2: 35 milioni di giocatori nel primo mese, per il nuovo gioco Blizzard

Overwatch 2 ha raggiunto 35 milioni di giocatori nel primo mese di attività sul mercato, ha annunciato Blizzard nelle ore scorse, cosa che certifica il grande interesse per il gioco e l'ottima partenza avuta finora, nonostante vari problemi tecnici emersi fin dai primi giorni.

A un mese di distanza dal lancio, Blizzard ha annunciato che sono 35 milioni i giocatori finora registrati su Overwatch 2, con un ulteriore incremento rispetto ai 25 milioni che erano stati rilevati già il mese scorso, dopo i primi 10 giorni di attività online.

Ovviamente il numero non è indicativo dell'andamento economico del gioco, trattandosi di un free-to-play con accesso gratuito, ma il fatto di contare su una community ampia e in espansione è fondamentale per un live service di questo tipo.

In attesa di dati più precisi, sembra che i numeri relativi agli utenti medi connessi siano "più che doppi" rispetto a quelli fatti registrare dal primo Overwatch nel medesimo periodo di riferimento, ovvero nel primo mese dal lancio, cosa che certifica un "inizio molto forte" in termini di "investimento da parte dei giocatori".

L'inizio di Overwatch 2, come spesso accade con i giochi live service, non è stato semplicissimo, con ancora diversi elementi da sistemare e registrare e anche alcuni attacchi DDoS subiti da Bizzard. Tra gli eventi più recenti in questo senso, ricordiamo che Mei è stata rimossa dal gioco momentaneamente e dovrebbe tornare il 15 novembre 2022, dopo l'aggiustamento di un bug che consentiva spostamenti proibiti all'interno della mappa attraverso l'uso della sua abilità speciale.

In ogni caso, continua ad espandersi il roster anche in nuove direzioni, come dimostra l'annuncio di Ramattra, il nuovo eroe svelato nei giorni scorsi come new entry nell'elenco di combattenti utilizzabili all'interno di Overwatch 2.