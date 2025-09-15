1

PS5 Pro: sfrutta questo coupon e risparmia sull'acquisto della console Sony più potente

Grazie al coupon a disposizione sarà possibile risparmiare sull'acquisto di una PlayStation 5 Pro. Tutti i dettagli della promozione attiva.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/09/2025
PS5 Pro

Su AliExpress, oggi, viene messo a disposizione un coupon che farà calare il prezzo d'acquisto di una PS5 Pro. Il codice da applicare è MULTI65 (o in alternativa, qualora non dovesse funzionare, FSSIT65) con cui sarà possibile avere 65€ di sconto sulla console più potente di casa Sony al prezzo totale e finale di 726€. Puoi effettuare l'acquisto della console e sfruttare il coupon tramite questo link.

Sony ha alzato l'asticella con la nuova PlayStation 5 Pro, una console pensata per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Dotata di 2 TB di SSD, garantisce velocità, spazio e prestazioni superiori.

Ulteriori dettagli tecnici

Grazie al supporto per 4K a 60 fps, o fino a 120 fps nei titoli compatibili, e al Ray Tracing avanzato, potrai vivere mondi digitali con dettagli e illuminazione straordinari. La console supporta anche uscita video a 1440p e addirittura 8K su schermi compatibili, con tecnologie come VRR e HDR per immagini fluide, nitide e incredibilmente realistiche.

Horizon Forbideen West
Horizon Forbideen West

Sul fronte del suono, la tecnologia Tempest 3D AudioTech offre un audio immersivo, capace di trasportarti al centro dell'azione. Per ulteriori dettagli e per avere una visione globale complessiva delle caratteristiche della console ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione proprio di PS5 Pro.

#Sconti
