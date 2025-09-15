PS5 Pro: sfrutta questo coupon e risparmia sull'acquisto della console Sony più potente

Su AliExpress, oggi, viene messo a disposizione un coupon che farà calare il prezzo d'acquisto di una PS5 Pro. Il codice da applicare è MULTI65 (o in alternativa, qualora non dovesse funzionare, FSSIT65) con cui sarà possibile avere 65€ di sconto sulla console più potente di casa Sony al prezzo totale e finale di 726€. Puoi effettuare l'acquisto della console e sfruttare il coupon tramite questo link.

Sony ha alzato l'asticella con la nuova PlayStation 5 Pro, una console pensata per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Dotata di 2 TB di SSD, garantisce velocità, spazio e prestazioni superiori.